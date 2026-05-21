Ávalos está saliendo con René Franco

Alejandra Ávalos reconoce que, en la actualidad, está dándose una oportunidad de conocer a René Franco pues, a pesar de que se han tratado por años, en esta ocasión, lo hacen desde un plano amoroso, aunque la cantante admite que, hasta el momento, no tienen el título de novios.

Son varias las ocasiones en que la cantante y actriz ha sido cuestionada acerca de cuál es el vínculo que la une al conductor y, honesta, Ávalos explica que le gusta ser cortejada y Franco le ha demostrado ser un hombre detallista, como le contó a Maxine Woodside en Todo para la mujer. “Soy de las mujeres que me gusta que me conquisten, yo quiero que haya toda una cosa de caballerosidad, lo que sí me gusta de él, es que sí es muy caballero, Maxine. Es una persona educada, es caballeroso, lo admiro en lo que hace”, señala.

Aunque entre los dos todo parece transcurrir sin ningún tropiezo, aún no han formalizado. En una alfombra roja, Ávalos contó que no existe un título formal que explique el tipo que vínculo que los une. “Nos estamos conociendo, no te puedo decir qué nombre tiene esa relación, hay una afinidad, hay una gran amistad, un gran respeto, un gran cariño, pero vamos a ver qué pasa, apenas estamos conociéndonos”, afirmó.

No desean tener una familia

Aunque entre los deseos de la actriz está el de vivir una relación amorosa sólida y duradera, niega que, como se ha dicho en algunos medios, luego de una declaración sarcástica que hizo con Woodside, estén planeando tener un hijo a través de un vientre subrogado, ya no solo por su edad, sino porque ella ya vivió la etapa materna. “Sí quiero una persona que sea compañero, que esté conmigo todo el resto de la vida, alguien con quien tener una relación sólida, me encantaría tener una relación más permanente, porque mis relaciones siempre fueron muy cortas, pero, obviamente ustedes ven mi edad, ya soy mamá, ya no estoy en edad ni en condiciones de ser madre biológica”, ahondó.