Alejandra Ávalos se negó a escuchar “Colágeno”, la canción con la que Érika Buenfil volvió a la música, sugiriendo que “la reina del Tiktok”, no tiene las cualidades en ese ramo artístico, pero no solo eso, sino que señaló que si el lanzamiento no ha sido tan exitoso como se esperaba es porque la actriz llegó a tener malas acciones con ella durante su juventud, época en la que asegura que la molestaba.

Venga la alegría entrevistó a la cantante y, entre otros temas, le preguntaron acerca del más reciente proyecto de Buenfil, pues luego de más de 20 años la famosa volvió a la música. Ávalos fue cuestionada, a propósito de que en los últimos días la cantante ha rememorado la época en que Érika Buenfil y Laura Flores la molestaban.

De acuerdo con lo que ha relatado, fue una noche mientras ofrecía un show en un importante centro nocturno, cuando vio llegar a sus compañeras, las cuales se sentaron muy cerca del escenario y, durante ella actuaba, la habrían molestado, gritándole una serie de comentarios negativos.

Con ese mal sabor de boca, la actriz se negó a escuchar la nueva canción de Buenfil, cuando el reportero le indicó que tenía el audio del tema, asegurando que no le gustaba escuchar música que no valía la pena.

Justificación

Argumentó que, cuando estudiaba para convertirse en una cantante profesional, uno de sus profesores le aconsejó los riegos que tenía escuchar música que no aportaba a su formación, debido a que la garganta adopta los estilos de cantar de otras personas.

“Ay, no, ni me lo enseñes, ¿yo para qué quiero escuchar eso? No, mi amor, yo cuido mucho mis oídos. El maestro de Bellas Artes nos decía que no escucháramos música mala porque nuestra garganta lo iba a padecer, porque la garganta tiene un mecanismo de imitación inmediata; así que cualquiera que escuche a un cantante cantar feo, carraspear, cantar ronco, la misma garganta comienza a doler, por eso no escucho mala música”, afirmó.

Además, mostró su inconformidad por las famosas que tratar de generar dinero en diferentes áreas, aunque no todas sean su fuerte.