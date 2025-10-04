Avatar 3 será más extensa

Avatar 3 es una de las películas más esperadas por los fans de la ciencia ficción. El cineasta James Cameron, quien ha estado al frente de la franquicia desde 2009, confirmó que la nueva entrega será la más larga de la saga, superando incluso a Avatar: El Camino del Agua, que tuvo una duración de 3 horas con 12 minutos.

En entrevista con la revista Empire, Cameron explicó que esta decisión responde a la necesidad de dar mayor espacio a las historias y personajes que quedaron pendientes en la segunda parte. “La tercera película será un poco más larga que la segunda”, señaló el director. “En pocas palabras, teníamos demasiadas grandes ideas concentradas en el primer acto de la segunda película. El sentido del agua se movía como un tren bala y no profundizábamos lo suficiente en los personajes. Así que dije: ‘Chicos, tenemos que dividirla’”.

Avatar 3: Fuego y Cenizas

La película llevará por título Avatar: Fuego y Cenizas y ya cuenta con un primer tráiler que reveló parte de la historia. En esta ocasión, los Na’vi se enfrentarán a una nueva amenaza que utiliza el fuego como arma, con el potencial de reducir todo a cenizas.

Además de la acción, el filme expandirá los horizontes de Pandora, explorando territorios volcánicos y escenarios dominados por la fuerza del fuego, mostrando una cara más oscura y peligrosa del planeta.

El impacto de la franquicia es innegable. La primera película de Avatar se mantiene como la más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial de más de 2.923 millones de dólares.

Su éxito llevó a Cameron a diseñar un plan de cinco películas que se estrenarán progresivamente hasta el año 2031. Con Avatar 3, el director busca equilibrar la espectacularidad visual con un desarrollo más profundo de los personajes, algo que, según él, quedó relegado en la segunda parte.

Avatar 3: Fuego y Cenizas llegará a los cines de México el 19 de diciembre de 2025, con exhibiciones confirmadas en complejos como Cinépolis, Cinemex y otras cadenas alrededor del país.