Avelina, eres divina (Miau) por Gracia Iglesias

La escritora española Gracia Iglesias presenta una divertida historia infantil en la que una hipopótama aburrida descubre que existen muchas maneras de disfrutar el día. A través de ocho posibles aventuras, el libro convierte a los pequeños lectores en protagonistas de la narración, permitiéndoles decidir qué camino seguirá la historia y cómo terminará.

El aburrimiento puede convertirse en el comienzo de una gran aventura. Esa es la premisa de Avelina, eres divina, un libro infantil escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Sara Sánchez, que propone una experiencia de lectura diferente, en la que los niños no solamente siguen una historia, sino que también tienen la oportunidad de tomar decisiones y determinar su desarrollo.

La protagonista es Avelina, una simpática hipopótama que se encuentra en casa sin saber qué hacer. Ante la falta de actividades que despierten su interés, comienzan a aparecer distintas posibilidades para ocupar su tiempo y convertir un día aparentemente ordinario en una experiencia divertida.

Entre las alternativas que se le presentan está salir de casa para dar un paseo, subir al automóvil con su amigo Timoteo, reunirse con sus amigas, leer un libro o quedarse en casa tejiendo.

Sin embargo, lo interesante de esta historia es que ninguna decisión está predeterminada. El lector tiene la responsabilidad de elegir qué hará Avelina y descubrir las consecuencias de cada elección, dando lugar a diferentes recorridos y desenlaces.

Una historia donde los niños deciden qué sucede

Uno de los principales atractivos de Avelina, eres divina es su formato de libro-juego, una propuesta que transforma la lectura tradicional en una experiencia participativa.

A diferencia de los cuentos convencionales, donde el lector sigue una secuencia establecida desde el principio hasta el final, esta obra permite explorar distintas posibilidades narrativas. Cada elección conduce a una aventura diferente, por lo que la historia puede recorrerse de varias maneras.

Esta característica estimula la curiosidad infantil y permite que los pequeños lectores experimenten con las consecuencias de sus decisiones. También favorece la imaginación, la capacidad de observación y el interés por descubrir qué ocurrirá si eligen una opción distinta.

La propuesta convierte cada lectura en una experiencia nueva, pues los niños pueden regresar a las páginas anteriores, modificar sus elecciones y conocer otros desenlaces.

El valor del juego, la imaginación y la toma de decisiones

Más allá de su carácter divertido, el libro aborda aspectos importantes del desarrollo infantil. A través de las situaciones que enfrenta Avelina, los niños pueden reconocer que existen diferentes formas de aprovechar el tiempo libre y que una misma situación puede tener múltiples soluciones.