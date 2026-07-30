Avelina, eres divina, escrito por Gracia Iglesias e ilustrado por Sara Sánchez, es un álbum infantil interactivo dirigido a niñas y niños a partir de los 3 años. La protagonista es Avelina, una simpática hipopótama que se encuentra en casa muy aburrida y no sabe qué hacer para divertirse.

Lo más especial de este relato es que el lector participa en la historia. En diferentes momentos, se presentan varias opciones y es el niño quien decide qué hará Avelina. Puede elegir, por ejemplo, si la hipopótama sale a pasear, da una vuelta en coche con su amigo Timoteo, visita a sus amigas, lee un libro o se queda en casa tejiendo. Cada decisión conduce a un camino distinto y a un final diferente, por lo que el cuento puede leerse varias veces y ofrecer una experiencia nueva en cada lectura.

Además de entretener, fomenta la participación activa, la toma de decisiones y la imaginación. Los niños no solo siguen la historia, sino que se convierten en parte de ella al decidir cómo continúa la aventura de Avelina. El lenguaje es sencillo, con un estilo cercano y divertido, acompañado de ilustraciones coloridas que ayudan a captar la atención de los pequeños.

En resumen, Avelina, eres divina es un cuento lúdico que invita a explorar distintas posibilidades, mostrando que una misma situación puede tener desenlaces diferentes según las decisiones que se tomen. Su formato de “tú decides la aventura” lo convierte en una lectura ideal para compartir entre adultos y niños, ya que cada nueva elección da lugar a una experiencia diferente.