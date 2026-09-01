Avengers Endgame: encore, va con todo

El Universo Cinematográfico Marvel ya no se anda con medias tintas ni experimentos, por lo que está echando todo para que el público vuelva a reconectar con sus historias fílmicas y para ello lanzó una brutal promoción de Avengers Endgame: encore.

Se trata del nuevo póster internacional destinado a los cines Dolby, donde se apeló a la nostalgia: la imagen reúne a Capitán América, Iron Man, Thor, Viuda Negra, Capitana Marvel, Ojo de Halcón, Ant-Man, Okoye, Nebula, Máquina de Guerra y Rocket.

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Todos ellos aparecen dominados por una enorme presencia en segundo plano: el Nano Guantelete. Con esto los hermanos Joe y Anthony Russo están dejando claro que este regreso a los cines no pretende vivir únicamente de la nostalgia, sino que están haciendo una visión obligatoria para entender la conexión narrativa entre Avengers: Endgame y Avengers: Doomsday.

De esta manera se hará un reestreno de Avengers Endgame en sistema Dolby como preparación para Vengadores: Doomsday.