Aventureros que domaron el Cañón

Integrantes del grupo Pañuelo Rojo revivieron la histórica exploración que llevaron a cabo hace 66 años por la zona del imponente Cañón del Sumidero. La charla, efectuada en la biblioteca Jaime Sabines de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez, fue un homenaje en vida a la hazaña que marcó un antes y un después en la historia del Parque Nacional.

Don Nabor Vázquez, uno de los aventureros, relató que durante años las paredes del lugar fueron infranqueables, ya que expediciones internacionales de renombre se declararon incompetentes para cruzar los 25 kilómetros de distancia.

Planificación

Comentó que ellos se prepararon a conciencia para cumplir esta misión, pese a las críticas y la incredulidad de toda la sociedad, que pensaba que iban a fracasar en el intento.

Refirió que muchos exploradores que trataron de hacer la expedición se aventuraban sin una preparación necesaria y sin conocer los desafíos que tenían que enfrentar. “Nosotros comenzamos por explorar el terreno y saber a qué retos íbamos a encarar”, detalló.

Durante meses estuvieron haciendo recorridos por los miradores del Cañón del Sumidero, para después trazar una ruta y sortear los obstáculos. Puntualizó que fue el 31 de marzo de 1960 cuando comenzaron la travesía, saliendo de Cahuaré, en Chiapa de Corzo. “Sabíamos que esto no era un juego, que nuestras vidas estaban en peligro, pero gracias a nuestro Creador logramos salir ilesos y sin ninguna baja”, enfatizó don Nabor.

Con dos balsas y mochilas con un peso superior a los 30 kilos, el intrépido grupo se adentró río abajo durante siete días, encontrando un sinfín de cascadas y zonas inciertas, llenas de cocodrilos.

Ahora, más de 66 años después de aquella gesta, solamente dos exploradores se encuentran con vida y continúan conmemorando este hecho que demuestra el tesón y la valentía de unos chiapanecos que estuvieron dispuestos a enfrentar a un gigante.