Aves en peligro tendrán altares

El colectivo Heliomaster invita a las personas interesadas a participar en el Concurso de Altares Miniatura “La vida se va volando”, dentro del 5º Festival Tuxtleco de Aves Migratorias. Los interesados tendrán hasta el 31 de octubre para hacer su registro y llevarse hasta mil pesos en efectivo.

Organizadores detallaron que a través de esta actividad se pretende rendir homenaje a las aves que ya no están, y a la vez celebrar la tradición de Día de Muertos con creatividad y respeto. “Esta es una oportunidad única para fusionar nuestra tradición del Día de Muertos con la sensibilización ambiental”, compartieron.

Bases

La participación puede ser individual o colectiva, y el altar no deberá exceder las dimensiones de 65 x 30 x 36 centímetros. Agregan que el registro se podrá hacer de manera gratuita ingresando al siguiente link: https://bit.ly/RegistroAltares.

Refieren que se calificarán aspectos como la originalidad y el cumplimiento de la temática obligatoria sobre aves extintas o en peligro de extinción, por lo que se ha habilitado un catálogo con las especies que están en dicha condición y que pueden ser retomadas.

Añaden que se debe incluir elementos tradicionales de altares mexicanos y del Día de Muertos. También presentarán una breve explicación escrita del altar, sus elementos y la especie o especies a las que se dedicó la ofrenda. Asimismo, especificaron que darán puntos extra si se emplean materiales reciclados.

Exhibición

Detallan que el jurado calificador estará conformado por representantes de la organización convocante, y que la exhibición de las ofrendas se llevará a cabo el día 1 de noviembre en el teatro Francisco I. Madero, alrededor de las 6 de la tarde, mientras que la premiación será a las 19:00 horas.

Los premios que se estarán otorgado son 500 pesos para el tercer lugar; 750 para el segundo y mil para el primero. Finalmente, indican que la participación en dicho concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases y la autorización para el uso de imagen con fines de difusión y sin ánimos de lucro.