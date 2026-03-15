Ávila impulsa procesos creativos

Para María de Jesús Ávila Martínez, el cine comenzó como una curiosidad nacida del deseo de contar historias. Con el tiempo, esa inquietud se convirtió en una vocación que hoy comparte con niñas, niños y jóvenes que encuentran en el lenguaje audiovisual una forma de imaginar y narrar su propio entorno.

Su trayectoria fue reconocida recientemente con el galardón Mujer Duranguense en el Mérito Cinematográfico, que otorga el periódico El Sol de México, como distinción a su trabajo en la creación audiovisual y su labor como docente del Semillero Creativo de Cinematografía en Durango, proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC).

Aporte

Desde el Semillero Creativo impulsa procesos en los que el cine se convierte en un espacio de encuentro para la imaginación y el diálogo. A lo largo del proceso cinematográfico —de la escritura de guiones a la filmación y exhibición de cortometrajes— las infancias y juventudes desarrollan herramientas para contar sus propias historias. “Me sigue motivando mucho que exista un espacio como el Semillero para niñas, niños y jóvenes, porque cuando yo era niña no existían estos lugares”, comparte la docente, quien también destaca que en estos procesos las y los participantes descubren que tanto el cine como la vida se construyen en colectivo, y que lo que piensan, escriben y crean es importante.

El trabajo realizado en este espacio ha dado lugar a diversos proyectos audiovisuales presentados en festivales, encuentros culturales y funciones comunitarias. Entre estos destaca el cortometraje La música, seleccionado en el Festival Internacional de Cine para Niños La Matatena, presentado en la Cineteca Nacional.