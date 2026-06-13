Áyax, una reflexión escénica

¿Qué permanece de un héroe cuando las certezas que guiaron su vida se derrumban? ¿Qué significado conserva el honor frente a las consecuencias de la violencia? A partir de estas preguntas, surge Áyax, cuando un soldado dispara, una obra escrita y dirigida por Sergio López Vigueras, producida por Teatro UNAM, que entrelaza la tragedia griega con una reflexión contemporánea sobre la obediencia, la masculinidad y la responsabilidad individual.

La puesta en escena sigue a Áyax, príncipe de Salamina, quien permanece suspendido en un limbo tras su suicidio. Desde ese espacio recuerda el momento en que, consumido por la ira, asesinó a un rebaño de animales inocentes creyendo atacar a sus enemigos. Paralelamente, el montaje presenta las historias de Camilo y Ríos, dos jóvenes soldados que aprenden a sobrevivir dentro de una estructura marcada por la disciplina y la obediencia, así como la de Cynthia, una niña cuya vida cotidiana se ve transformada por un episodio de violencia.

Para López Vigueras, la figura de Áyax conserva una notable vigencia porque encarna el momento en que un individuo toma conciencia de las consecuencias de sus actos. A partir de esta premisa, la propuesta escénica señala puntos de encuentro entre la tragedia griega y la militarización.

Temática

“La obra reflexiona sobre qué ocurre cuando obedecer entra en conflicto con la conciencia y qué responsabilidad conserva una persona dentro de una cadena de mando. Me interesaba mostrar cómo una orden puede convertirse en destino trágico y cómo, bajo un régimen de jerarquía y obediencia, el soldado puede llegar a cometer actos contrarios al sentido de su ser”, expuso el director.

Lejos de reproducir la violencia como espectáculo, el montaje busca concentrarse en sus efectos humanos. Por ello, diversas escenas se construyen a través de la memoria, el relato y la experiencia de los personajes, con procedimientos de distanciamiento que anclan en lo teatral. “Lo importante no es el arma o el disparo, sino sus coordenadas: el conflicto ético, el trauma, la degradación moral y el dolor de quienes sobreviven. La violencia transforma a todos los involucrados, incluso a quienes se han convencido de ejercerla legítimamente”, señaló.

Áyax, cuando un soldado dispara cuestiona la imagen tradicional del héroe guerrero y revisa críticamente ciertos modelos de masculinidad asociados a la fortaleza, el control y el ejercicio del poder. A través de sus personajes, la obra indaga en el costo humano que pueden tener estos mandatos y en la posibilidad de reconocer la vulnerabilidad como parte de la experiencia humana.

Creadores

Dirigida por Sergio López Vigueras, surge del texto creado en 2024 como parte del Programa Internacional de Dramaturgia de Royal Court Theatre, The Anglo Foundation, Teatro UNAM y la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM.

Es una creación del Colectivo Desde los Huesos, con las actuaciones de Raúl Villegas (Áyax), Federico Zapata (Ríos), Tony Corrales (Camilo), Paulina Álvarez (Cynthia) y Jorge Ríos (Canuto). El equipo creativo está integrado por Abigaíl Cinco en la escenografía y el diseño multimedia; María Vergara en el diseño de iluminación; Sergio Mirón en el vestuario y la utilería; José Miguel Delgado en el diseño sonoro y la composición musical, e Isabel Yáñez como asistente de dirección.