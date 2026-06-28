“Ayer hablé con Dios” llega en remix

El puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido por su nombre artístico Farruko, ha sorprendido al dar un salto en su carrera, incursionando en los corridos y la música regional mexicana. Recientemente, su colaboración con el cantante colombiano Corridos del Rey en el remix de la canción “Ayer hablé con Dios”, ha sido aplaudida por millones de personas.

El tema, calificado como parte del subgénero musical de corridos cristianos, se ha convertido en un nuevo himno para quienes atraviesan un momento difícil, logrando conectar con el público por su inspiradora letra que habla de los sentimientos de fe, esperanza y resiliencia.

¿De qué trata el nuevo tema?

“Ayer hablé con Dios” aborda temas de fe y de superación personal tras un momento difícil en la vida. La letra asemeja una conversación con uno mismo en la que se recuerda que es importante confiar en Dios.

Con estrofas como “que el proceso duele, pero te construye, y el que confía en Dios nunca se destruye”, se abordan errores del pasado y el dolor que algunas situaciones causan en la vida, destacando la importancia de creer en Dios, en sus decisiones, en que sus tiempos y caminos son perfectos, y que siempre vienen momentos mejores.