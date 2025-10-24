Ayuda a damnificados

En medio de los estragos que han dejado las intensas lluvias en Puebla, con cientos de familias damnificadas y al menos 15 personas fallecidas, Cazzu decidió que su próxima parada en México no solo sea para cantar.

La artista se presentará este 24 de octubre en el Auditorio GNP, por lo que además de regalar una noche inolvidable se sumará a la ayuda para quienes más lo necesiten.

Durante el evento, el recinto servirá como centro de acopio: “Este 24 de octubre, en mi concierto, junto a la fundación Majocca, estaremos recibiendo donaciones para las familias afectadas por las inundaciones en Puebla”, escribió en sus historias.

Los asistentes, explicó en la misma publicación, podrán llevar productos de limpieza, artículos de higiene personal, utensilios domésticos, alimentos listos para consumir, cobijas y ropa de cama. “Toda ayuda cuenta”, remató.

Gira

Cazzu se encuentra recorriendo México con su gira Latinaje En Vivo, que ya pasó por Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida, ciudades en las que no solo arrasó profesionalmente, sino que fue recibida con regalos, letreros y hasta mariachis.