Azalia, sin miedo a la funa

Desde que debutó en este formato, en 2002 (Big Brother), ha aprendido que las nuevas tendencias y las cancelaciones en redes sociales no son parte del juego. De hecho, no comenzó su carrera con estas modas, por lo que, afirma, se dedica a mostrar su personalidad sin intenciones de agradar a nadie. “Me han preguntado mucho ‘¿te da miedo estar funada o ser funada?’. Para empezar, no soy una mujer de redes, porque yo no inicié mi carrera en redes, pues a todos los ‘haters’ les mando un gran beso, un abrazo y un chorro de bendiciones, porque gracias a todo lo que repostean de mí, gente que no me conoce, me conoce. Los amo muchísimo y estoy muy agradecida porque al final yo prefiero ser odiada que olvidada”, comenta.
“La Negra”, como le dicen, salió esta semana de La Granja VIP, su tercer reality show y que, asegura, le gustó mucho, aunque hay algunas personas a las que no quisiera volver a ver por ningún motivo, y no por rencor, simplemente no ve un punto de encuentro fuera del programa.
Se trata de Niurka, Julio, Natalia y sobre todo Rafael, con quien tuvo un encontronazo que derivó directamente en su salida del reality de Azteca, algo que, señala, parece ser parte de su estrategia en el juego. “Su estrategia es ser un provocador profesional, ya llevábamos una semana con una mala racha de estar peleando todo el tiempo y llega un momento en el que te hartas; sé que tengo carácter fuerte, soy de mecha corta, soy una mujer muy reactiva, lo han visto, pero no me meto con nadie si no se meten conmigo”, considera.
Algunos expulsados de La Granja VIP, como María Karuna, han expresado su deseo de que cambie el formato del show, proponiendo clases de canto o ejercicio para que el público aprenda y no solo vea peleas, pero Azalia piensa distinto. “No es un programa para enseñar buenos modales, ni morales, ni clases de ni madres; de por sí oírlos cantar todo el tiempo llega a ser abrumador. No, que mantengan este formato que está súper divertido y quien quiera dar clases de canto, que se rente como maestro”, opinó.