La cantante Belinda quedó muy mal parada frente a sus colegas y seguidores luego de que el rapero “Babo”, líder del grupo Cartel de Santa, revelara que la colaboración musical que hicieron ya no saldrá a la luz por las indiscreciones de la intérprete.

La periodista Italia Herrera cuestionó al exponente de la música urbana sobre el dueto que esperaban los fans, pero el rapero se destapó y dijo que la vocalista era una persona irresponsable y la acusó no haber cumplido con un acuerdo.

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos de lo que estaba pasando en ese momento, pues dije ‘no’”, comentó enfático.