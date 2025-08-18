“Baby Shark” no es plagio

La Corte Suprema de Corea del Sur resolvió el jueves que la popular canción infantil “Baby Shark” no constituye plagio, al rechazar la demanda por derechos de autor presentada por el compositor estadounidense Johnny Only.

Con su pegajosa letra y coreografía, el video “Baby Shark Dance” es el más visto en la historia de Youtube, con más de 16 mil millones de reproducciones, aproximadamente el doble que “Despacito” y por encima de “Wheels on the bus”.

Disputa legal comenzó en 2019

En 2019, Johnny Only demandó en Seúl a la compañía surcoreana Smartstudy, creadora del éxito en 2015, alegando que copiaba elementos de una canción suya publicada en 2011, como la línea de bajo y el ritmo. El compositor solicitaba una compensación de 21 mil 700 dólares. Sin embargo, la empresa (ahora conocida como The Pinkfong Company) sostuvo que su versión era una adaptación de una melodía infantil tradicional estadounidense que pertenece al dominio público y, por lo tanto, no está protegida por derechos de autor.

Fallos previos y veredicto final

El máximo tribunal ratificó el jueves dos sentencias de instancias inferiores emitidas en 2021 y 2023, que ya habían descartado cualquier violación a la propiedad intelectual.

En un comunicado, Pinkfong afirmó que el fallo confirma que “Baby Shark” está basada en “una canción tradicional para cantar en grupo que ha pasado a ser de dominio público” y destacó que su éxito radica en haberle dado “un nuevo giro con ritmo alegre y melodía pegadiza, convirtiéndola en el ícono de la cultura pop que es hoy”.