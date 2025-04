Bacilos, fiel al oficio de hacer música

El grupo de pop latino Bacilos lleva 28 años sobre el escenario, y lo aceptan, la industria de la música ha cambiado y ellos no le tienen miedo a las nuevas reglas, todo lo contrario, las abrazan y las aprovechan.

“A veces siento que la gente cree que vamos a sentir nostalgia y apego a los modelos antiguos, pero para Bacilos es al revés, a la banda le convino el cambio porque nos permitió seguir vivos. ¿Quién dijo que la música tiene que ser de los últimos 12 meses? Eso era una fantasía que nos impuso un modelo de negocio durante 30 años, pero eso ya se acabó, ya estamos en un nuevo modelo el cual dice que cada quien escucha lo que le llena, y mientras el artista esté vivo y tenga la energía para pararse en un escenario, ahí estaremos”, expresó Jorge Villamizar, vocalista de la agrupación.

Jorge explicó que en el pasado la radio y los sellos discográficos mantenían una estrecha relación, porque ellos eran los que decidían qué escuchar, pero con la llegada de las plataformas digitales que hacen accesible la música, sin importar el año, país y género; para toda la gente y se rompe con la idea de que las canciones son desechables. “Así nos dimos cuenta que la gente de la edad que sea, está buscando buena música, no está buscando la tendencia de moda solamente, y entre toda esa cantidad de opciones está Bacilos, a quienes nos benefició mucho este negocio de ‘streaming’, porque tenemos unos números que jamás nos imaginamos tener, estamos sonando y la gente joven nos recibió”, dijo Villamisar.

Con sus 7.9 millones de oyentes mensuales en Spotify, André Lopes cree que la clave de esta buena aceptación, son las letras de sus canciones a través de las cuales cuentan sus propias historias y lo que sucede en el mundo, y que son para aquellos que quieren más que un buen beat, pero sobre todo que en la música de Bacilos todos encuentran algo que los identifica. “Considero que eso es lo que le gusta a la gente que escuchó nuestras canciones cuando salieron por primera vez y que hoy las están redescubriendo; y muchas veces gracias a los padres es como un regalo entre generaciones el oír algo de nuestro repertorio”, comentó André, bajista de Bacilos.

Siguen haciendo historia

Jorge Villamizar explicó Bacilos se encuentran promocionando su más reciente álbum de estudio, llamado Pequeños romances, el cual fue grabado el año pasado a la antigüita, es decir sin programación y todos los músicos en el estudio. Son 11 canciones las que componen su sexto material, en el cual se fusionaron ritmos latinoamericanos como es el estilo de Bacilos.

“Cuando estábamos en la sala de ensayo alguno de los que estábamos ahí dijo ‘hagámoslo al estilo Bacilos’, ese momento fue como una toma de conciencia de que somos un referente, llevamos casi 30 años haciendo música y llega un punto en que te das cuenta de que puedes hacer un disco a tu propio estilo y este disco se trató de eso, por eso decidimos no usar programación, porque cuando nosotros empezamos no había”, expresó Villamizar.

Una de las ventajas de poder grabar Pequeños romances a la vieja usanza, según Jorge Villamizar, es que ellos como muchos otros artistas de su generación, saben tocar instrumentos, cosa que no sucede con los nuevos talentos por muchas razones, entre estas que pasan de ser “youtubers” al mundo de la música para aprovechar sus plataformas. “Hay como una tendencia general a regresar a los instrumentos y hacer música de verdad, esto no solo está pasando con los veteranos, se ven unas ganas del público y de todos de hacerlo; entonces ahí estamos y veamos si sobrevive el viejo oficio de hacer música de verdad, que no solo la computadora lo haga”, dijo Jorge. “Ahora somos los rebeldes y los alternativos al hacer las cosas de la manera original”, agregó André.

El público mexicano podrá escuchar en vivo el resultado de álbum cuando Bacilos llegue a la Ciudad de México para presentarse el 16 de mayo en el auditorio BB. “Es muy interesante, porque es presentar nuestro material clásico por primera vez a mucha gente, entonces eso es muy especial y somos afortunados de que tengamos esa oportunidad, porque esos encuentros y reencuentros con los fans son siempre muy divertidos, porque ya vienen dispuestos a bailar y cantar esas canciones que ya forman parte de la banda sonora de sus vidas, o a cantar por primera vez ‘Caraluna’ o ‘Mi primer millón”, expresó Lopes.

Además, señala, “la velocidad con que la gente ya viene conociendo el nuevo material, también es muy importante para nosotros y nos llena de alegría poder volver a la Ciudad de México”.