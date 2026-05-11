Backrooms, la soledad en la era de la saturación

A sus 20 años, Kane Parsons decidió ir más allá de la publicación de sus videos en YouTube. Se dio cuenta de que la era de la híper conectividad estaba creando aislamiento y vacíos en las personas.

Con eso en mente, dirigió su ópera prima y llevó su historia a un escenario de terror, para retratar la sobresaturación a la que están expuestas millones de personas en el contexto actual de la sociedad, ya sea por el trabajo u otros factores.

Entre más internet y nuevas tecnologías, añade, más es el sentimiento de abandono, y es lo que quiso mostrar en Backrooms.

“La película reacciona a ese sentimiento de que todo está en nuestros dedos, pero todavía nos sentimos más solos y aislados que nunca, probablemente más desorientados. No hablo por todos, pero generalmente es por eso que este proyecto cautivó, y lo hizo con las personas más fuertes que sienten esa ansiedad”, explica.

Parsons no solo considera la salud mental un pilar fundamental de la película que también escribió, sino que lo hace con el hartazgo que muchos tienen interiorizado, debido al acelerado ritmo de vida de millones en la actualidad.

A esto le agrega un elemento nuevo: la monotonía que, considera el influencer, hace que la gente vea los paisajes con la misma arquitectura, las tiendas, los supermercados y más, que él define como “monocultura”.

El descenso de la cordura

En los 105 minutos que dura la cinta, el joven director muestra el descenso en la cordura de un hombre que lo ha perdido todo, su matrimonio y su negocio, sumado a su nulo interés por tomar una terapia psicológica.

Ante la situación, se deja consumir por un universo paralelo en el que puede habitar sin tener que reconocer errores, pero cobrándole con su sentido común, siendo figurativa y literalmente consumido por el cúmulo de sus demonios no enfrentados.

“A lo largo de la película, creo que está absolutamente implícito, se trata de lo que sucede cuando una persona o un grupo de gente está bajo circunstancias atómicas por mucho tiempo”, explica.

Aunque Kane ve en los sistemas que se han implementado el problema que lleva a las personas a estos puntos, todavía ve una esperanza antes de llegar a lo que plantea en su película, claro, expresado mediante monstruos y otras maquinaciones.

Según afirma Kane, la historia del personaje del filme, que inició hace un tiempo como un creador independiente, es el peor resultado al que se puede llegar como sociedad en caso de no hacer modificaciones a las condicionantes que nos orillan al abismo.

“Me gusta ser optimista y tenemos el lujo, el privilegio de decir que no hemos llegado a la peor versión de lo que podría ser, casi como la epítome de lo que esa idea podría ser; considero que aún no estamos allí, podemos ir afuera a caminar por la puerta y ver el sol ahora mismo, hay espacio para escapar de ese destino”, apunta.