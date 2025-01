Ante el éxito de su nuevo álbum, Debí tirar más fotos, el trapero Bad Bunny enloqueció a sus fans al hacer una serie anuncios. El primero: su vuelta a los escenarios este 11 de julio con la gira No me Quiero Ir de Aquí.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del músico, destacó que dará prioridad a su país natal, donde ofrecerá una serie de 21 conciertos, nueve de los cuales estarán limitados a los residentes de la isla. Pero no dejó de lado a sus fans mexicanos, asegurando que tiene planes de incluir a México en su gira. “Gracias a la música y al amor que ustedes me dan, a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón, quisiera volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia”, destacó el músico.

Aunque no dio detalles específicos, prometió que las fechas de sus presentaciones se anunciarán antes de que termine el año. Horas más tarde, el “Conejo” se hizo tendencia al confirmar a la revista Rolling Stone que el evento de lucha libre de la WWE, Backlash, se llevará a cabo en territorio mexicano.

Es que cuando se le preguntó sobre su experiencia pasada como luchador, Bad Bunny explicó. “¿Qué puedo decirte? Fue muy buena. Estuvimos ahí hasta que pudimos traer la WWE a Puerto Rico. Y de verdad siento que fue muy bueno para ellos y para todos, porque yo vi el año pasado el ‘Backlash’, que fue en Francia, ahora va a ser en México. Ellos vieron que funcionó”, reveló.

Benito, de 30 años, detalló que le gustaría volver a la lucha. “Quiero hacerlo una vez más. Quiero poner mi vida en riesgo en el ring. Sentí que no me arriesgué lo suficiente y quiero hacerlo. Quiero asustar a mi madre”, dijo divertido el artista.