Bad Bunny aún batalla contra su ex

Mientras Bad Bunny disfruta de unos días en Europa, al ser captado muy cariñoso junto a Gabriela Berlingeri en un hotel de Estocolmo, Suecia, el cantante recibió un revés en el pleito legal que mantiene con su exnovia Carliz de la Cruz Hernández.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la demanda presentada por la abogada deberá continuar su curso, al considerar que existen elementos suficientes para seguir analizando el caso. La resolución no significa que Carliz haya ganado el litigio, pero sí evita que sea desechado.

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La exnovia del intérprete reclama una indemnización de 40 millones de dólares al asegurar que su voz fue utilizada sin autorización en las canciones “Pa ti” (2017) y “Dos mil 16” (2022), en la cuales se escucha la frase “Bad Bunny, baby”.

Según el expediente, ambos habrían ideado esa expresión cuando eran pareja y trabajaban en un supermercado de Puerto Rico. Carliz sostiene que Benito le pidió grabar la frase en su celular y que, tras el fin de la relación en 2016, continuó utilizándola en canciones y conciertos sin su autorización.

La demanda también argumenta que la exposición pública le ha provocado ansiedad y afectaciones emocionales.