Bad Bunny canta con Cazzu

Cazzu se convirtió en una de las invitadas de Bad Bunny en su más reciente concierto en Argentina, lo que generó la ovación del público presente, no solo por la importancia que la cantante tiene en su país natal, sino porque, hace nueve años conoció al boricua y vivieron un romance que, sin importar lo fortuito que fue, los fans de ambos nunca lo olvidaron.

Tras su triunfo en los Grammy y su actuación, de la semana pasada, en el Super Bowl LX, “Conejo Malo” regresó a Argentina, luego de casi cuatro años de su última visita, para ofrecer su Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Con tres fechas agotadas, para los días 13, 14 y 15 de febrero, las expectativas de sus fans eran demasiadas, sin embargo, nunca se imaginaron la sorpresa que el puertorriqueño les tenía preparada, en el marco del Día de San Valentín; se trató de la presencia de tres colegas con los que colaboró hace casi una década.

Durante uno de los conciertos presentó a Cazzu, Duki y Khea como las personas que les abrieron las puertas del movimiento de su país, pues en 2017, Bad Bunny se encargó del remix de “Loca”, una canción que la tercia de traperos argentinos había lanzado poco tiempo atrás.

Enardecidos, los fans argentinos del cantante corearon la canción y estallaron en gritos y aplausos cuando Cazzu y el boricua se abrazaron, pues ese gesto los remontó a la época en que entablaron un fugaz romance que, en su momento, fue de conocimiento de muy pocos.