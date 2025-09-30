Bad Bunny cantará en el Super Bowl

Faltan 133 días para que se lleve a cabo el Super Bowl LX en San Francisco; sin embargo, después de varios meses de sospechas y rumores, la NFL anunció a quién será el artista encargado de entretener a millones de espectadores en todo el mundo durante el show de medio tiempo presentado por Apple Music. Será nada más y nada menos que el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El ganador de tres Grammy’s fue anunciado con un video en redes sociales como el artista que se robará los reflectores del Levi’s Stadium en el partido más importante la temporada en la NFL.

Este año, Bad Bunny ofreció 30 conciertos en Puerto Rico durante su residencia “No me quiero ir de aquí”. En su gira mundial del álbum Debí tirar más fotos, no incluyó a Estados Unidos por miedo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra el público migrante.

En 2020, durante el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, el intérprete de canciones como se unió al show de Shakira, Jennifer Lopez y J Balvin en el estadio Hard Rock de Miami.

Otros latinos en el Súper Bowl

El llamado “Conejo malo” no es el único, antes de él fueron varias estrellas las que prepararon el camino.

Gloria Estefan (1992 y 1999).

La cantante cubana-estadounidense fue la primera gran figura latina en liderar este evento. En 1992, participó en el espectáculo “Winter magic” y para 1999 regresó con un show temático dedicado a la música de Miami, compartiendo escenario con Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy.

Arturo Sandoval (1995).

El trompetista cubano se unió al espectáculo “Indiana Jones and the temple of the Forbidden Eye”, en un show cargado de referencias cinematográficas.

Christina Aguilera (2000)

Con ascendencia ecuatoriana, la cantante participó en un espectáculo repleto de estrellas que incluyó a Enrique Iglesias, Toni Braxton y Phil Collins. Interpretó “Celebrate the future hand in hand”, canción oficial del show, mostrando el poder vocal que la catapultó.

Taboo – The Black Eyed Peas (2011)

El músico de raíces mexicanas formó parte del show hace más de una década junto a sus compañeros por Will.i.am y Fergie.

Bruno Mars (2014 y 2016)

El intérprete de ascendencia puertorriqueña presentó un show cargado de energía, en el que interpretó hits como “Locked out of heaven” y “Treasure”. Para 2016 regresó como invitado de Coldplay, compartiendo escenario con Beyoncé.

Jennifer Lopez (2020).

La diva del Bronx brilló con un show que incluyó “Jenny from the block”, “Waiting for tonight” y “Let’s get loud”. Con un vestuario llamativo y coreografías de alto impacto, cerró con su hija Emme en el escenario y un guiño al empoderamiento latino.

Shakira (2020)

La colombiana compartió escenario con López en un espectáculo que hizo historia. Shakira inició su participación con “She wolf”, además de varios de sus éxitos más importantes.

J Balvin (2020).

El reggaetonero fue uno de los invitados especiales de Jennifer López. Subió al escenario con “Que calor” y “Mi gente”, llevando la música de Medellín al evento más visto de la televisión estadounidense.