Bad Bunny volvió a generar fuertes críticas, ahora porque el cantante ingresó a caballo a un concierto que realizó en el Delta Center, de Utah, en Estados Unidos.

Si bien para algunos de los presentes generó impacto la entrada “triunfal”’del reguetonero, para la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés), esto no fue lo más acertado y se lanzó en su contra. “No estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí”, advirtió PETA en su cuenta de Instagram. “Por favor, no incluyan animales en sus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser usados para su espectáculo”.

La entrada al escenario del “Conejo Malo” se volvió viral en todas las redes sociales. Los internautas se pronunciaron a favor de esta protesta por parte de PETA en contra de Bad Bunny. “¡Es una locura que tanta gente intente normalizar este tipo de actos! ¡Los animales no son nuestros para usarlos como entretenimiento!”, fue un ole los comentarios. “Ah, me encanta Bad Bunny, pero apuesto a que ese caballo estaba aterrorizado. Los animales no son entretenimiento”. “La gente quiere ver caballos, ¡ir a un rancho donde viven libremente! ¡Deja de usar a los que no tienen voz para entretenerse!”, escribieron usuarios.