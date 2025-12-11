Bad Bunny disfruta la lucha libre

Bad Bunny ya se encuentra en México listo para ofrecer el primero de ocho conciertos que dará en el estadio GNP Seguros. Antes de salir al escenario asistió, con todo y máscara, a la Arena México para disfrutar la lucha libre.

El cantante quiso pasar desapercibido y además de usar máscara se cubrió con una sudadera; sin embargo algunos asistentes lo reconocieron y ya circulan videos del reguetonero en uno de los recintos más emblemáticos para disfrutar este espectáculo.

La lucha libre es un deporte-espectáculo único que combina atletismo acrobático con elementos teatrales y folclor, caracterizado por sus coloridas máscaras; el llamado “Conejo Malo” disfrutó el show en la llamada “catedral de la Lucha Libre”, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La gira Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny es una apuesta artística que busca redefinir la experiencia del espectáculo en vivo dentro del género urbano. Está inspirada en un concepto visual audaz y una narrativa creativa. Combina una escenografía diseñada por el propio cantante con una propuesta sonora innovadora que permite al público sumergirse en una atmósfera envolvente.

Este tour representa una evolución en la carrera del artista, donde cada detalle, desde la iluminación hasta la selección musical, ha sido cuidadosamente orquestado para ofrecer una experiencia inigualable.

El espectáculo se caracteriza por un montaje visual imponente, que integra elementos multimedia y efectos que refuerzan la conexión emocional entre Bad Bunny y sus seguidores. Más allá de un concierto tradicional, es un viaje sensorial que mezcla imágenes, sonidos y coreografías pensadas para atraer a un público mayoritariamente joven y global. En México, especialmente en la Ciudad de México, la gira no solo marca un hito en la oferta musical, sino que también impulsa la economía local mediante el turismo musical, atrayendo fans de decenas de países. Debí Tirar Más Fotos World Tour fortalece el lugar de Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes en el mundo del entretenimiento en vivo.