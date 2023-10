El material Nadie sabe lo que va a pasar mañana incluye un tema en el que el llamado “Conejo Malo” menciona a una de las conductoras de televisión más polémicas, a la peruana Laura Bozzo, quien actualmente se encuentra en un reality español Gran Hermano.

Bozzo se dio a conocer en México conduciendo el talk show Laura en América, después vinieron proyectos como Laura, Laura de todos y Laura sin Censura, su peculiar estilo de confrontación, como lo es la esencia de sus programas, la han llevado a enfrentar problemas legales con famosos como Gabriel Soto e Irina Baeva.

En el tema “Nadie sabe”, el cual habla de la fama, la autenticidad, la soledad y la presión de ser una figura pública, el puertorriqueño menciona a la conductora: “La gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar que conocen la vida de los famosos… Que muchos ‘podcasts’, que mucho baboso. Hoy me levanté ‘aborrecío’ como Laura Bozzo”.

Según indica ChatGPT, (Generative Pre-Trained Transformer), aplicación de inteligencia artificial (IA) que sirve para dar respuestas a preguntas y comentarios que los usuarios realizan en tiempo real, la mención de Bozzo tiene que ver con el contexto de sentirse “aborrecío”, parece simbolizar un disgusto con la forma en que la gente asume conocer la vida de los famosos, una crítica al sensacionalismo y a la cultura de chismes.

En “Nadie sabe”, Bad Bunny también menciona a dos famosos exponentes del reguetón: “Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar”. Es decir, que él no necesita seguir un camino trazado por otros para encontrar su propio éxito.

De acuerdo con lo que menciona ChatGPT, esta canción es una profunda introspección sobre los desafíos emocionales y filosóficos que vienen con el territorio de la fama y el éxito. Es un examen complejo de los aspectos menos glamorosos del estrellato, así como una afirmación de la autenticidad del artista.

En este sentido, Bad Bunny, quien se había tomado un tiempo alejado de los reflectores, dedicó un especial mensaje a los fans que siempre lo han seguido: “Este disco va dedicado a todos los barrios del mundo entero, en especial a los de Puerto Rico. A los residenciales, caseríos, urbanizaciones… A los que muchos señalan pero pocos entienden. Gracias por tanto. Soy grande parque vengo de un lugar pequeño. Soy leyenda porque soy puertorriqueño. Aquí nací, aquí me muero”.