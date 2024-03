Pese a que el reguetonero Bad Bunny fue criticado en días pasados por la organización que lucha contra el maltrato animal, PETA, por meter un caballo a uno de sus conciertos, poco le importó y lo volvió a hacer.

El pasado 13 de marzo en la ciudad de Los Ángeles, EU, el “Conejo Malo” fue objeto de señalamientos no solo por la organización, también por varios internautas, pero el intérprete de “Tití me preguntó” ahora salió al escenario cabalgando en el primero de los tres shows agendados en la Crypto.com Arena.

“¿Te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, cuestionó la organización en su momento.

Ahora se espera que la organización emita palabras más contundentes, incluso se espera que puedan ejercer una acción contra el reguetonero, quien seguirá con su gira Bad Bunny: Most Wanted Tour, en los Estados Unidos.