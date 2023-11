Como parte de su nueva producción, Bad Bunny presentó el videoclip de su canción “Baticano”, para el cual el reguetonero se disfrazó de legendarios personajes de películas de terror y se dio el tiempo de armar tiraderas contra sus detractores.

“Tal vez mi música no sea sana, pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana. Pa’l carajo los que me critican, estamos haciendo chavos y eso les pica”, dice la letra.

Benito aparece vestido de figuras icónicas como Nosferatu y Cesare de la película silente The cabinet of Dr. Caligari. Al final aparece el famoso actor Steve Buscemi como un científico.