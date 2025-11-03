Bad Bunny se da un baño de humildad

En medio de la controversia por su próxima participación en el medio tiempo del Super Bowl, el puertorriqueño Bad Bunny apareció con orgullo “y humildad” en los Premios Billboard de la Música Latina como el gran triunfador al recibir el galardón más importante: Artista del Año.

“Ser yo y hacer las cosas con el corazón siempre será una gran decisión. Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que he trabajado. Pudo haber sido para cualquiera de los artistas que están aquí esta noche. Todos aportamos a la cultura”, dijo el cantante de 31 años durante su discurso.

El anuncio de su actuación en el Super Bowl fue histórico por partida doble: será el primer latino en encabezar el espectáculo más visto del planeta, y también uno de los más debatidos. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes que iban del orgullo latino a la inconformidad de sectores conservadores de Estados Unidos.

Pero el “Conejo Malo” subió emocionado al escenario para recibir un reconocimiento que consolida su posición como el artista latino más influyente de la era digital, respaldado por su desempeño en las listas de Billboard durante los primeros 25 años del siglo. “Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Lo recibo con mucha humildad. Seguiré siendo el mismo. Sean ustedes, digan lo que les duele, lo que los hace felices y nunca se olviden de ustedes mismos”, expresó el reguetonero.

Celebran la era latina

El premio de Artista del Año le fue entregado por Olga Tañón. El puertorriqueño celebró su victoria con palabras de respeto mutuo, ganándole a exponentes como Peso Pluma, Fuerza Régida, Rauw Alejandro y Tito Double P.

“Al igual que me lo merezco yo, lo pudieron ganar Fuerza Régida, Peso Pluma o Karol. Cada vez nuestra música llega a más lugares, en nuestro idioma y con nuestra cultura. Esto es un trabajo colectivo que continúa lo que otros artistas han hecho por años, como Olga, Elvis, Toño, Carlos, Wisin y Yandel, y Daddy Yankee. Lo comparto con todos ustedes”, externó.

Además de Bad Bunny, quien llegó con un récord de 27 nominaciones y con un premio ya asegurado: el Billboard Artista Latino del Siglo XXI, le siguieron Fuerza Régida con 15, Rauw Alejandro con 14 y, entre las mujeres, Karol G con 10, igualando al fenómeno del regional mexicano Tito Double P, mientras que Peso Pluma sumó nueve.