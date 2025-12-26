Bad Bunny se despide de México

Bad Bunny se despidió de México con un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde dejó claro su amor y gratitud por el país y por toda la gente que lo ha apoyado desde sus inicios en la música.

Benito Antonio Martínez Ocasio culminó el pasado domingo las ocho fechas de su Debí tirar más fotos world tour en el Estadio GNP, conciertos que estuvieron llenos de momentos memorables, como su reencuentro con J Balvin.

En las imágenes compartidas en sus redes, se puede ver cómo, durante sus semanas en México, Bad Bunny visitó varios lugares emblemáticos de la capital, incluyendo la Arena México. “De México tengo tanto y tanto que decir que no me daría un solo storie. Solo diré gracias por abrazarme con tanto amor por tantos años. Les prometo que les amo de la misma forma”, escribió el artista.

Benito reafirmó también su admiración por la cultura mexicana, más allá de la lucha libre, resaltando que la pasión y el corazón de su gente han sido parte fundamental de su carrera.

“Me inspiran mucho con su cultura, su pasión y el corazón de su pueblo. Estas semanas en su linda tierra me las llevo por siempre en la memoria. Les prometo que volveré, y algún día les contaré sobre cómo fueron y son motivación para mí. Por el momento sólo diré… ¡Viva México…!”.

Uno más disfrutandode la capital

De incógnito y sin anunciarlo, Bad Bunny recorrió varios lugares de la Ciudad de México, como Chapultepec, el Museo de Antropología e Historia Natural, la colonia Roma y distintos restaurantes.

Entre las imágenes compartidas, también se pueden apreciar algunos detalles de la capital e incluso parte de la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe.

Otro de los sitios destacados que visitó fue la Casa Azul de Frida Kahlo, ubicada en el corazón de Coyoacán.