Bad Bunny se pasó de “manolarga”

No todo fue aplausos durante la visita de Bad Bunny a México. Luego de cerrar su histórica serie de conciertos en el estadio GNP, el cantante puertorriqueño volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por su música, sino por su paso por el Museo Nacional de Antropología.

A través de sus historias de Instagram, el boricua compartió fotos y videos de su recorrido por el recinto; una imagen en particular llamó la atención: el artista aparece tocando una estela prehispánica, acción que está prohibida para cualquier visitante.

Internautas cuestionaron si la fama permite evadir las reglas. Comentarios como “¿Si eres famoso sí puedes tocar las piezas?”. “A nosotros ni acercarnos nos dejan”. “Ahora ya sabemos que sí se puede, si eres Bad Bunny”, inundaron plataformas como Instagram y X.

La cuenta Terror Museos avivó el debate al preguntar si los visitantes comunes reciben el mismo trato que el cantante durante recorridos privados.

Ante la controversia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró: “Nunca hubo solicitud y de ninguna manera se dio una autorización. Se están revisando los sistemas de seguridad del museo para determinar cuándo fue realizada la grabación, si hubo contacto directo con las piezas y determinar las acciones a seguir”.