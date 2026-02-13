Bad Bunny sigue en la cima

Después de ser felicitado por la Real Academia de la Lengua Española por defender el idioma, Bad Bunny tuvo su tercer día más grande de reproducciones en streaming de su carrera al dispararse en 175 % sus reproducciones en las diversas plataformas en Estados Unidos.

“Bad Bunny defiende el español desde el uso natural y creativo del idioma y, lo más importante, sin ningún tipo de complejos. Canta en español, mantiene los rasgos identitarios del español caribeño y es capaz de conectar con públicos muy diversos, hablen o no la lengua”, explicó el director del Instituto Cervantes de Los Ángeles, Javier Muñoz-Basols.

Para el director del Cervantes en Los Ángeles, más que ser “un momento de inflexión”, lo ocurrido en el Super Bowl es un paso de “normalización” y “consolidación” del español en una cultura donde la lengua “ya está” en la vida diaria.

Escala posiciones

Como se informó anteriormente, el disco Debí tirar más fotos sube del puesto 9 al 2 en el top de Billboard 200 con fecha del 14 de febrero, registrando el mayor incremento en la lista, con un aumento del 138 % a 85 mil unidades equivalentes de álbum, y “DTMF” reingresa al Billboard Hot 100 en el puesto número 10.