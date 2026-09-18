Bagus Pandega aborda crisis climática

La Galería Nordenhake exhibe por primera vez a Bagus Pandega (Yakarta, 1985), artista que presenta la instalación de luces Haze.

La obra de Pandega, especializada en instalaciones de arte electrónicas y temas ecológicos, ha viajado a ciudades como París, Nueva York, Tokio, Hong Kong y Amsterdam y se ha exhibido en importantes ferias de arte como Frieze y Art Basel. Ahora debuta en la Ciudad de México.

Haze es una pantalla que el propio Pandega armó con múltiples focos de motocicletas, un material que hace referencia a su país de origen, donde es la norma moverse en moto. En esta pantalla se puede ver el ojo de un orangután.

Reconoce que en el pasado era “un artista con una práctica muy general”, pero desde 2019 cambió el giro para señalar la crisis climática que padece su país, como inundaciones, terremotos e incendios arrasadores.

Extracciones

“Hay muchos problemas ecológicos ocurriendo en Indonesia, principalmente por las minas de níquel para baterías, la cosecha de aceite de palma y la avaricia de la industrialización y el capitalismo. Es algo de lo que debemos hablar, es un tema que realmente quiero abordar. Soy muy crítico con el gobierno, pero no me expreso como activista, con protestas, sino a través de mis obras”, dice Pandega.

Manejarse como artista y no activista durante la creación e investigación de sus obras es parte de una estrategia que le facilita comunicarse: “Nadie quiere a un activista o periodista cerca de las minas, entonces cada que digo que es para una obra de arte la gente reacciona diferente, lo hace más fácil y dejan de hacer preguntas”.

Dice que es más fácil mostrar su arte fuera de Indonesia que dentro de su país donde hay una sutil censura por parte del gobierno. La muestra estará abierta hasta el 24 de octubre en Monterrey 65, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.