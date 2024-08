No cabe duda que uno de los estrenos favoritos del verano es Deadpool y Wolverine, pues la cinta dirigida por Shawn Levy, recaudó en su primera semana en cartelera más de 400 millones de dólares a nivel global.

En esta épica aventura sin precedentes, Ryan Reynolds junto a Hugh Jackman, unieron su talento en la pantalla grande para dejar a los espectadores asombrados con la extraordinaria mancuerna que hacen, convirtiéndose en una de las duplas favoritas del Universo Marvel.

En el filme, uno de los momentos preferidos del público ha sido el intro de la película, donde se puede apreciar una escena de baile protagonizada por Deadpool, la cual fue nombrada “Dancepool” en redes sociales.

En Tiktok, el asombroso baile del popular antihéroe se está convirtiendo en un nuevo trend, en el cual miles de usuarios aparecen replicando los pasos del que creían que era el mismo Ryan Reynolds;. Sin embargo, el actor tuvo un doble y se trató de un bailarín profesional.

¿Quién es la persona de la escena viral?

El bailarín que se encargó de sacar los mejores pasos de baile al ritmo del éxito de los años 2000 “Bye bye bye” de NSYNC se llama Nick Pauley, quien hizo pública su identidad en redes sociales al compartir algunos detalles sobre su experiencia detrás de cámaras durante el rodaje de la escena.

A través de Instagram, el coreógrafo y consultor creativo, publicó una foto portando el icónico traje rojo de Wade Wilson, y mencionó: “Durante la filmación, me sentí como en casa. Ryan Reynolds y Shawn Levy, gracias por su aliento y entusiasmo al incorporarme en el filme. Me dio mucho propósito, una cantidad que no había sentido en mucho tiempo”.

Además de Instagram, Pauley se sumó al trend en Tiktok, compartiendo la coreografía de la canción y confirmando su gran talento en el baile, el cual ha sorprendido a mil.