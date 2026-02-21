Bailarines protestan por violencia del ICE

Un grupo de bailarines realizó una intervención artística en Washington frente al Monumento a Lincoln y el centro artístico Kennedy Center (recientemente renombrado como “Trump Kennedy Center”), para protestar por los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis.

La intervención reunió a bailarines de Broadway y a exintegrantes del propio Kennedy Center, quienes apostaron por el lenguaje escénico como forma de denuncia pública y homenaje a las víctimas. A través de una coreografía colectiva, el grupo reinterpretó la manera en que fueron asesinados Good y Pretti, denunciando el uso de la fuerza en operativos migratorios al espacio público, y apelando a la memoria y a la conciencia social.

Sin incidencias

Según informaron los organizadores en redes sociales, la presentación pudo completarse sin incidentes en las inmediaciones del Monumento a Lincoln. No obstante, señalaron que, cuando el grupo comenzó a bailar frente al Centro Kennedy, las autoridades intervinieron y les impidieron continuar la actuación a mitad de la coreografía.

Para los participantes, la danza se convirtió en una herramienta de expresión destinada a mantener viva la discusión pública sobre los casos.