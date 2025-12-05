Bailaron al ritmo de La Factoría

El Masivo de la Feria Chiapas 2025 se llenó de energía con la presentación del grupo La Factoría, que conquistó al público al interpretar éxitos como “Perdóname”, “Ese hombre es mío”, “No lastimes más”, entre otros temas y covers que marcaron los años 90 y 2000. Fue una velada llena de baile y diversión, en la que el público se unió a las dinámicas organizadas y se llevó regalos, además de la emoción de ver a su agrupación favorita tan cerca.

La noche también contó con la presencia de la DJ brasileña Meire Caevalho, quien encendió el ambiente, y El Cancino, que añadió un toque de romanticismo para completar una experiencia musical única.

Los intérpretes de “Todavía” se mostraron emocionados de presentarse en uno de los escenarios más importantes del sureste mexicano. Se llevaron el cariño del público y la satisfacción de ver cómo todos disfrutaron un espectáculo que, sin duda, quedará para la historia de la Feria Chiapas.