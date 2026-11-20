Durante el último año, los mexicanos leyeron en promedio 3.9 libros, cifra inferior a los 4.2 libros que se leían en promedio al año en 2025, según los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída de lectura promedio se da a pesar de que el año pasado se cambió la metodología, se amplió la medición a población alfabeta de 12 años y más y se mide a más profundidad las lecturas en páginas de Internet, foros, blogs y redes sociales. “Hay un cambio interesante, por sexo, las mujeres pasaron de leer en 2025 3.8 libros a 4.1 en esta edición, y los hombres pasaron de 4.6 a 3.7; se observa una disminución particularmente de los hombres”, afirma Octavio Heredia, director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas del Inegi.

Señala también que aproximadamente 3 de cada 10 personas lectoras del libro leyeron cuatro o más ejemplares; otro aspecto importante es que 83.5 % de la lectura fue en libros impresos frente a 31.1% que lo hizo en libros digitales.

El informe Molec “viene diciendo que la lectura continúa siendo una práctica ampliamente extendida, pero se transforma al interior”, refiere el funcionario, luego de mostrar otras cifras: 8 de cada 10 personas de 12 años y más leyeron algún libro, revista, periódico, historieta, cómic o página web; que los libros fueron el material más leído, con 61.4 %; y que en 32 ciudades de 100 mil habitantes, 47.9 % de la población de 18 años leyó al menos un libro.