La Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF, por sus siglas en inglés) ha sido un puente que ha conectado al emirato árabe con la escena literaria internacional, pero este año es más árabe que nunca. En los últimos 10 años, Sharjah ha trabajado para cerrar la brecha con occidente y Asia, recibiendo como invitados especiales en su feria literaria a países como España, Italia, México, Corea del Sur o Japón y entre sus pasillos se llegaba a escuchar a alguien hablar en español (de acentos varios), italiano o hasta húngaro, pero en un año marcado por las tensiones e incertidumbres provocadas por la guerra de Estados Unidos contra Irán, la lengua árabe es la que domina los pasillos.

En su edición 45, la Feria del Libro de Sharjah no trajo a un aliado de tierras lejanas, sino a su vecino, el sultanato de Omán, país que está a una hora en avión de distancia y que hizo gala en su pabellón —el único extranjero, mientras que el resto es de instituciones emiratíes como la policía de Sharjah o la Universidad de Medicina y la de Veterinaria— de su energía eólica, la estratégica ubicación de sus puertos, la particular indumentaria de sus mujeres y el patrimonio intangible, reconocido por la Unesco, entre los que se encuentra, el Al-Khanjar, un cuchillo curvo típico de vestimenta masculina y la Al’azi, un tipo de elegía para “expresar orgullo, lealtad y cohesión social”.

Tensiones

En ese mismo contexto de fricciones, a inicios de año se pospuso el Festival de Lectura Infantil de Sharjah, el segundo evento literario más importante del año y que sigue sin ser calendarizado, y se reagendó para octubre la Conferencia de Animación y Cómic, ambos, junto con SIBF, organizados por la Autoridad del Libro de Sharjah.

La incertidumbre no hizo que la Feria Internacional del Libro se achicara, de hecho, la de este año ha sido la más grande en el último lustro al registrar 7 mil 980 reuniones para la compraventa de derechos en su Conferencia de Editores y reporta la participación de 2 mil 673 editoriales, la mayoría son locales, Iraq, Líbano, Siria, Egipto, Palestina, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Omán. Esos son los mismos países de los que provienen la mayoría de sus escritores invitados, de los que 79 son de la región Menasa (acrónimo en inglés para referirse a Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia), un número mayor comparado con los 13 invitados de Estados Unidos, China, Australia y Reino Unido.

Pero ese no es un problema para el público, que ha hecho filas largas para que su escritor favorito les firme libros o participar en las más de mil 500 actividades, que consisten en talleres infantiles, conversatorios y conciertos. Menos es una preocupación para los vendedores la baja drástica de invitados occidentales, pues a ellos lo que les interesa es vender.

Sin embargo, algunos vendedores de la feria coinciden en que se ha tratado de un año atípico para la SIBF. Si bien el centro de exposiciones durante todos los días ha estado lleno de vida, las aglomeraciones se centran en las zonas de comida, pabellones y actividades. Entre los pasillos el flujo es menor y eso se refleja en las ventas.