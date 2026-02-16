Balacera en rancho de los Aguilar

Tras la balacera ocurrida en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas, cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, las versiones sobre un presunto atentado contra ellos siguen siendo confusas.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trató de un ataque contra un convoy integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, que se encontraban cerca de un predio del cantante Pepe Aguilar.

La mandataria detalló que el convoy fue atacado porque “pasaron en ese momento por un lugar”, en referencia a la propiedad del cantante, pero que “no tenía nada que ver” con la familia del artista.

En tanto, el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, dijo a Ventaneando que algunos familiares de los Aguilar, quedaron en medio de una balacera con integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

Incluso, habrían sido escoltados y trasladados al aeropuerto, respondió: “Sí, fueron acompañados al aeropuerto por personal de la policía estatal y también por personal de la Fiscalía, junto con el Ejército y la Guardia Nacional.

Versiones

Las horas pasaban durante la noche del jueves 12 en Villanueva y todo era confuso. Incluso, Pepe Aguilar emitió un comunicado en el que aseguró que su familia estaba en la Ciudad de México y que no se percató de los hechos en los que se afirmaba que habían sido emboscados. “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, puntualizó el artista, buscando frenar los rumores que apuntaban a que él, su hija Ángela y su yerno Christian, habrían estado en riesgo. El cantante confirmó que la violencia sí alcanzó las inmediaciones de El Soyate.

En tanto, el secretario de gobierno estatal destacó que en esa acción se detuvo a Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, alias “El Braca”, presuntamente ligado al CJNG. “Si bien había miembros de la familia Aguilar en las inmediaciones del rancho, nadie resultó herido. No fue una agresión en contra de la familia”, señaló, y añadió que fueron escoltados esa misma noche al aeropuerto por autoridades estatales.

Sin embargo, Pepe Aguilar insistió en que su familia no se percató de los hechos y que se encuentra en la Ciudad de México por motivos de trabajo: “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

El funcionario pidió a la ciudadanía evitar la zona, ya que el operativo continúa activo por tierra y aire, y el área se encuentra asegurada por diversas corporaciones.