En 2008, Suzanne Collins nos mostró en Los Juegos del Hambre un mundo distópico que estaba dividido en 12 distritos y un Capitolio. Estos distritos debían de ofrecer a un niño y una niña como tributo durante el Día de la Cosecha, a modo de castigo por la insurrección cometida por los rebeldes hacia el Capitolio. Así, conocimos a Katniss Everdeen, la chica del Distrito 12 que se ofrece voluntaria luego de escuchar el nombre de su hermana para ser presentada como tributo.

Ella, junto con Peeta Mellark, son los elegidos para representar a su distrito durante los 74° Juegos del Hambre. De esta manera, a lo largo de tres novelas que fueron adaptadas a cuatro películas (protagonizadas por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson), acompañamos a Katniss mientras luchaba en contra del presidente Snow y el Capitolio.

En 2023, llegó la tan esperada adaptación cinematográfica de la novela precuela, Balada de pájaros cantores y serpientes, que explora el pasado del presidente Snow y una de las primeras entregas de Los Juegos del Hambre, en donde de alguna manera todo se siente más crudo y cruel.

¿Cómo se relaciona con Los Juegos del Hambre?

Balada de pájaros cantores y serpientes sucede 64 años antes que los sucesos en Los Juegos del Hambre con Katniss Everdeen. Esta precuela nos narra la juventud del presidente Snow, en ese momento conocido como Coriolanus Snow (Tom Blyth), y nos muestra el funcionamiento de los Juegos del Hambre antes de que se implementen muchos cambios, como el sistema de mentores, los patrocinadores que brindan regalos a los tributos y una arena más elaborada, apta para pelear y esconderse.

Al ser una narración que se enfoca en el antagonista de la trilogía que compone a Los Juegos del Hambre, se explican muchos detalles acerca de la personalidad de Coriolanus Snow. Por ejemplo, sabemos que su apego a las rosas blancas se debe a su abuela, y que su odio al Distrito 12 se encuentra arraigado a sus vivencias con Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Al mismo tiempo, vemos que Snow sentía desprecio por los sinsajos incluso antes de que se convirtieran en un símbolo para los rebeldes.

Existen también otros pequeños guiños a la historia original, como la canción de la Pradera y la del Árbol del Ahorcado, que son compuestas por Lucy Gray Baird y posteriormente, interpretadas por Katniss Everdeen en distintas faces de la rebelión que termina con el Capitolio.

¿Quién es Coriolanus Snow?

Coriolanus Snow es el heredero de uno de los apellidos más antiguos y con historia del Capitolio. Sin embargo, luego de la muerte de sus padres y el alto precio que la guerra con los rebeldes costó al Capitolio, toda su fortuna y poder se ha perdido, dejándolo solo con una sombra de lo que poseían.

Él, junto con su abuela —apodada cariñosamente como abuelatriz— y su prima también huérfana Tigris (Hunter Schafer), intentan mantener en secreto la gran pobreza de los Snow. Por lo anterior, en cada ocasión, Coriolanus intenta tener la mano vencedora sin importar el costo, incluso si tiene que apostarlo todo por su tributo, Lucy Gray; pues tal y como dice su abuela: los Snow caen siempre de pie.

Sin quererlo, Coriolanus empieza a desarrollar una fuerte atracción hacia Lucy, lo que muchas veces lo deja confundido, pero al final acepta sus sentimientos al entender que al ser su tributo y al ayudarla para que sea la ganadora, ella le pertenece.

¿Quién es Lucy Gray Baird?

Es la tributo del Distrito 12 que es asignado a Coriolanus Snow durante los décimos Juegos del Hambre para ser su mentor y ayudarla a ganar. Lucy Gray pertenece a un grupo llamado la Banda Covey (conocida también como la Bandada), que de acuerdo a ella, no son miembros de ningún distrito, sino almas viajeras con pasión por actuar y tocar música.

Con la ayuda de Coriolanus y de su increíble carisma, Lucy Gray logra conquistar al Capitolio con sus melodías y sonrisas. De esta manera, luego de cinco días brutales dentro de la arena, ella es declarada la vencedora de los Décimos Juegos del Hambre.

¿Quién es Sejanus?

Sejanus Plinth (Josh Andrés Rivera) es el hijo de Strabo Plinth, un fabricante del Distrito 2 que toma partido por el entonces presidente de Panem y gracias a ello, consigue una gran fortuna que le permite trasladar a su familia al Capitolio y tener una gran influencia dentro de la esfera política de Panem. Sin embargo, Sejanus nunca está realmente feliz con su nueva vida, lo que hace que su relación con su padre sea muy tensa y su visión de los Juegos del Hambre sea negativa.

Sejanus ve en Coriolanus un buen amigo que le ayuda en diversas ocasiones y que incluso arriesga su propia vida para salvarlo, sin saber, que muchas de las decisiones de Snow son calculadas y a veces, hechas a la fuerza, lo que lo lleva a confiar demasiado en él, algo que culmina en su trágico final después de seguirlo al Distrito 12.

Decano Highbottom

Casca Highbottom (Peter Dinklage) es el creador de los Juegos del Hambre. A lo largo de Balada de pájaros cantores y serpientes, sabemos que también era amigo del padre de Coriolanus Snow, hasta que ambos tienen una discusión y parten por caminos diferentes.

Doctora Volumnia Gaul

Mejor conocida como la doctora Gaul (Viola Davis), es la vigilante jefe de la décima edición de los Juegos del Hambre y la cabeza del departamento de armas experimentales biológicas del Capitolio. La doctora Gaul también es profesora en la Academia del Capitolio.

¿Qué pasa con Lucy Gray al final?

Luego del fatídico incidente, Lucy Gray es acosada por el Alcalde Lipp, quien asegura que ella estuvo involucrada en la muerte se su hija. Desesperada y temerosa de lo que el Alcalde pueda hacerle a ella o a sus amigos, Lucy Gray decide huir al bosque.

Coriolanus, por su parte, teme que tarde o temprano el arma con la que mató a Mayfair Lipp se encontrada, lo que provocaría que lo juzgaran y colgaran por traición. Por lo que, al saber el plan de Lucy Gray, le dice que irá con ella.

Después de una larga caminata, los dos llegan a una cabaña, en donde buscan refugio de la lluvia. Ahí, Coriolanus encuentra una bolsa con las armas de los rebeldes. Es decir, el arma con el que disparó a Mayfair. Eufórico, Coriolanus piensa que no hay necesidad de seguir huyendo. El futuro que tanto ha deseado está en la palma de su mano. No hay nada que se interponga en su camino. Excepto Lucy Gray.

Ciego por la ambición, Coriolanus persigue a Lucy Gray por el bosque y termina apuntando su arma hacia ella. Con un solo disparo, el heredero del apellido Snow, deja moribunda a Lucy Gray mientras los sinsajos en los árboles cantan una triste melodía.

¿Aparece alguno de los personajes de Los Juegos del Hambre?

Coriolanus Snow es la principal conexión entre ambas historias, no obstante, se nos dan algunos apellidos que sugieren lazos familiares con personajes que se introducen en Los Juegos del Hambre como Arachne Crane, quien podría tener relación con el vigilante de los 74° juegos, Seneca Crane.

También tenemos a Hilarius Heavensbeen, hijo de una de las familias más ricas y poderosas del Capitolio y probablemente pariente de Plutarch Heavensbeen, una de las piezas centrales para que la segunda rebelión se lleve a cabo en los distritos, con la ayuda de Katniss como símbolo. Finalmente, Lucretious “Loco” Flickerman, el presentador de televisión que narra todo lo sucedido en la arena durante los juegos, y antepasado de Caesar Flickerman, el elocuente y pintoresco presentador de la serie original.

Al mismo tiempo, se nos dan otras pistas que se relacionan con Los Juegos del Hambre. Por ejemplo, las canciones que Lucy Gray Baird interpreta con la banda Covey nos muestran una posible conexión familia con Katniss Everdeen, ya que las melodías de la Pradera y el Árbol del Ahorcado fueron compuestas por los miembros de la agrupación y no son ampliamente conocidas por los habitantes del Distrito 12, por lo que podemos inferir que alguno de los miembros guarde parentesco con la chica en llamas.

¿Es necesario ver las películas de Los Juegos del Hambre?

Debido a que Balada de pájaros cantores y serpientes en una precuela de Los Juegos del Hambre, no es necesario ver con anterioridad ninguna de las cuatro películas previas. Esto ya que, aunque se relacionan entre ellas, puesto que suceden en el mismo universo, los hechos están separados por 64 años, por lo que, como se ha mencionado, no hay realmente una línea directa con Katniss Everdeen, salvo algunas referencias menores.