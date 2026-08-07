Balam Rodrigo ofrecerá charla y taller

El ganador del Premio Bellas Artes de Ensayo Literario “osé Revueltas 2024 por la obra Kraken, Balam Rodrigo, impartirá en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), un taller sobre poesía, los días los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de agosto.

Uno de los poetas más destacados y reconocidos de la literatura mexicana contemporánea, ofrecerá a talleristas de la región un laboratorio literario con el título “Poéticas de la migración y poesía testimonial”, que pretende acercar al público general y especializado a las particularidades de la poesía escrita en, desde y sobre la frontera sur de México y Centroamérica, relacionadas específicamente con el fenómeno migratorio.

Tópicos

La movilidad humana, los éxodos masivos y el desplazamiento forzado serán abordados mediante prácticas de la literatura testimonial, aquella que surge en épocas represivas, de violencia generalizada y de injusticia social, buscando materializar lo anterior por medio de la lectura creativa y el análisis crítico de poesía contemporánea.

El taller será un espacio de estudio y reflexión de la obra de autoras y autores, originarios de las entidades que conforman la frontera sur de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y Centroamérica, ya que esta alude a las condiciones sociales, económicas, étnicas y culturales que experimentan quienes migran y han padecido diversas formas de violencia, represión e injusticia.

Más actividades

Balam Rodrigo ofrecerá, durante su estancia en Cecut, la charla “Poesía nómada: lectura de obra reciente”, en la que también conversará sobre su memoria personal y colectiva en la poesía, esta actividad se llevará a cabo el viernes 14 de agosto a las 18:00 horas en la Sala Federico Campbell.

El autor de Machete sin hoja al que le falta el mango (FCE, México, 2025) presentará también el libro ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Meza 2024, Luciérnagas, en compañía del autor Armando Salgado, Jorge Ortega y Rosela Granados, en la Sala Federico Campbell, el jueves 14 de agosto a las 18:30 horas.

Trayectoria

Balam Rodrigo es un exfutbolista y biólogo, además de escritor. Cursó estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su obra cuanta con de 50 reconocimientos regionales, nacionales e internacionales, entre estos el Premio de Poesía Joven Ciudad de México 2006, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2011, Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano 2011, Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos 2013, Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2012 y el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014.