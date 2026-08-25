Balean a músico en Texcoco

Edilberto Portillo, conocido como don Beto, fundador de Beto y sus Canarios, fue atacado a tiros antes de subir al escenario en el Estado de México. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del sábado 22 de agosto, frente al Rodeo Texcoco, en Chicoloapan.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, el músico michoacano descendía de su autobús para ingresar al inmueble cuando fue interceptado por hombres armados, quienes abrieron fuego y posteriormente escaparon.
Don Beto habría recibido al menos cinco impactos de bala. Personal de seguridad, policías municipales y elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense acudieron al lugar, mientras paramédicos trasladaron al cantante con vida para recibir atención médica.
Luchando por su vida
Versiones difundidas por medios locales señalan que su estado sería grave. Incluso comenzaron a circular publicaciones que aseguraban que había muerto; sin embargo, hasta el momento esa versión no ha sido confirmada oficialmente ni existe un parte médico público que precise su condición.
Hasta ahora, se desconoce el móvil del ataque y no se ha informado oficialmente de personas detenidas.