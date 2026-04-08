Balean al rapero Offset en Florida

El rapero Offset resultó herido durante un tiroteo en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en la ciudad de Florida.

De acuerdo con información publicada por TMZ, los hechos ocurrieron en el estacionamiento del casino, cuando el cantante recibió un disparo. Aunque no se dieron a conocer más detalles del incidente, un representante de la policía reveló al portal estadounidense que el incidente fue controlado y Offset fue el único herido. “Estamos al tanto de un incidente ocurrido después de las 19:00 horas del lunes, que resultó en lesiones leves a una persona”, dijo.

Asimismo, explicó hay dos detenidos y ya se iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo. Mientras tanto, el representante del rapero confirmó al mismo medio que fue traslado al Memorial Regional Hospital en Hollywood, donde permanece internado y fuera de peligro. “Está bien. Actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca”, explicó.

El hecho ocurre en un contexto sensible para el mundo del hip hop. En 2022, Takeoff, excompañero de Offset, fue asesinado a tiros.