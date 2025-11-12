Balean casa de Vanessa Guzmán

Se reportó que la casa de la actriz Vanessa Guzmán, en El Paso, Texas, habría sido baleada cuando su hijo estaba dentro del lugar, según reveló el periodista Jorge Carbajal en su programa En Shock.

El periodista hizo pública la información a través de la cuenta oficial del programa en Instagram, donde detalló que el joven, no resultó herido. “Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y su hijo se encuentra fuera de peligro”, publicó el comunicador, quien aseguró que el ataque contra la propiedad de la también fisicoculturista mexicana se registró el pasado fin de semana y el hecho ha sido confirmado por fuentes allegadas a la familia.

Autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y ubicar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, Vanessa Guzmán, quien ha participado en diversos melodramas de Televisa como Amor Mío y Atrévete a Soñar no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre lo sucedido.