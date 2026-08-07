Ballistic, una madre contra la guerra

La idea de Ballistic surgió cuando el cineasta canadiense Chad Faust conoció una estadística de que un porcentaje importante de las balas que terminan con la vida de soldados estadounidenses son de fabricación estadounidense.

Aquello lo llevó a imaginar qué pasaría si una madre descubriera que el proyectil que mató a su hijo salió de la misma fábrica donde ella trabaja.

“Quería personalizar esa locura a través del viaje de una madre. Hay algo equivocado en un mundo donde una pieza de metal de unos cuantos centavos puede dar la vuelta al planeta y regresar para quitarte lo más valioso: la vida de tu hijo”, explica.

Lanzamiento

Esa idea se convirtió en la película Ballistic, un drama protagonizado por Lena Headey que estrena en exclusiva por Adrenalina Pura Plus.

La trama se aleja del espectáculo bélico para explorar el duelo, la culpa y la responsabilidad que existe detrás de los conflictos armados. La protagonista, Nance Redfield (Lena Headey), pierde a su hijo durante una misión militar y, al descubrir que la bala que pudo haber acabado con su vida es del mismo calibre de la que ella fabrica todos los días, inicia una búsqueda obsesiva de respuestas.

Para Chad, la cinta no pretende señalar a un único responsable.“Quizá no fabricamos las balas nosotros mismos, pero de alguna manera sostenemos ese sistema. Tal vez no cometemos el acto directamente, pero sí podemos ser responsables por estar junto a él o contribuir a que exista”, reflexiona el cineasta.

Más que buscar un villano, el director propone mirar las zonas grises. Considera que, muchas veces, las personas forman parte de estructuras que alimentan la violencia sin ser plenamente conscientes de ello. “La ira se dirige hacia afuera, mientras que el duelo te obliga a mirar hacia adentro. Cuando estás enojado puedes intentar destruir; cuando estás de duelo, te retraes”, dijo.

Faust también decidió mostrar el sufrimiento de personajes afganos. “No podemos convertir a un pueblo entero en un villano. Hay líderes que toman decisiones cuestionables o incluso terribles, pero eso no representa a toda la gente”, compartió.