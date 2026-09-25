Balún Canán abre una ruta literaria

En la ciudad de Comitán de Domínguez todavía pueden reconocerse algunos paisajes, elementos arquitectónicos y aspectos sociales que dan contexto a la novela Balún Canán, publicada por Rosario Castellanos Figueroa en 1957. Hacer un recorrido por estos sitios sería una oportunidad para promover tanto la obra como la ciudad como destino cultural, propuso el escritor y promotor cultural Alejandro Molinari Torres.

Durante la segunda sesión del programa Unicach Mayor Comitán, los asistentes, principalmente personas mayores de 60 años, identificaron en su propia ciudad algunos de los elementos descritos en la novela, como el mercado, el llano de Nicalococ, los zaguanes, las vendedoras con un cesto en la cabeza y las nanas.

Exhibición

La exposición de fragmentos de la novela, acompañada de fotografías actuales, confirmó la posibilidad de establecer recorridos a partir de los lugares mencionados en la obra. Uno de los pasajes evocados fue el siguiente: “Mi madre se levanta todos los días muy temprano. Desde mi cama yo la escucho beber precipitadamente una taza de café, luego sale a la calle. Sus pasos van rápidos sobre la acera. Sube las gradas de los portales; pasa frente al cuartel; coge el rumbo de San Sebastián…”

Otro fragmento describe las calles de la ciudad: “Las aceras son de lajas, pulidas, resbaladizas. Y lo demás de piedra. Piedras pequeñas que se agrupan como los pétalos en la flor”. La referencia dio pie a una observación jocosa durante la sesión: algunas remodelaciones realizadas en la ciudad retomaron este tipo de pavimento y, con ello, también la posibilidad de los resbalones entre quienes transitan por esas calles.

Durante la siguiente sesión de Unicach Mayor Comitán, Martha Aurora Avendaño Román guiará la conversación con el tema “Audición y comunicación verbal y no verbal”, centrado en la importancia de la audición y en las distintas formas en que las personas se comunican e interactúan con su entorno.

El programa, impulsado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el apoyo en Comitán de la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, reúne a personas mayores de 60 años con la intención de ofrecer un espacio de diálogo, aprendizaje y conocimiento.