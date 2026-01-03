Balvin y Residente, ¿reconciliados?

En el mundo musical, una de las disputas más comentadas de los últimos años fue la protagonizada por J Balvin y Residente, la misma que llegó a su fin.

El pleito entre ambos artistas comenzó a finales del 2021, cuando el colombiano criticó abiertamente a los Latin Grammy al considerar que no valoraban a los artistas urbanos; incluso, pidió que se boicoteara a la ceremonia, pues ningún reguetonero fue nominado. "Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto", dijo en ese entonces.

Estas palabras llamaron la atención del puertorriqueño, quien no solo arremetió contra su colega, sino que cuestionó su postura y lo tachó de incongruente. "Creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no hubieras ido a los Grammy. Pero ahí no pediste boicot. Como de las 13 nominaciones solo ganaste uno, ahora vuelve el boicot", respondió.

Hubo tiro

Además, Residente comparó la música de Balvin con la comida rápida, comentario que encendió aún más la polémica: "Tu música es como un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Como respuesta, Balvin publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un carrito de hot dogs y hasta sacó mercancía con ella.

La tensión continuó en 2022, cuando el puertorriqueño lanzó la "Music Sessions 49" junto a Bizarrap en la que atacó directamente al colombiano y hasta lo acusó de denigrar a las mujeres y usar la salud mental para promocionar su documental: "Pendejo mentiroso, se hace el espiritual, usando la salud mental pa´ vender un documental, tú eres ma´ falso que un ´hot dog´ sin ketchup ni pan, más falso que los abdominale´ de Luian".

Hoy, aquel pleito ha llegado a su fin, y es que, Balvin anunció su reencuentro con el rapero a través de las redes sociales, donde publicó una fotografía en la que aparecen juntos. "En un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribió al pie de la postal.