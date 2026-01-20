Banamex regala boletos para Shakira

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour está cada vez más cerca de llegar a Tuxtla Gutiérrez, y para no perderte de este espectáculo Banamex lanzó una gran promoción.

En la compra de un boleto, podrás obtener otro totalmente gratis, aunque esto únicamente aplica para algunas secciones determinada. La mencionada oferta iniciará este miércoles y se extendería hasta el fin de semana, por lo que es una oportunidad única para obtener tu acceso al concierto

Cada vez más cerca

La cantante Shakira llegará el próximo 21 de febrero al estadio Víctor Manuel Reyna, como parte de su gira Las Mujeres Ya No lloran. La artista promete un espectáculo único en el sureste de la República Mexicana.

Durante un par de horas, la colombiana cantará los grandes éxitos que la han catapultado como una de las mejores de Latinoamérica. Esta será la segunda ocasión en que la intérprete de “No” y “Antología” pise tierras chiapanecas.

De acuerdo con distintos portales de información, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la séptima gira mundial de la famosa. Este recorrido la lleva a pisar escenarios en distintos puntos de México, y Tuxtla Gutiérrez es uno de estos.

La llegada de esta artista de talla internación será una importante derrama económica para la capital chiapaneca, pues se estima un incremento en la prestación de servicios.

Este concierto se suma a otras grandes presentaciones en Tuxtla, como la de Luis Miguel, quien llenó el estadio Zoque. Recuerda que para acceder a la promoción, puedes hacer tu compra en E-Ticket y en diversos puntos de la ciudad. ¿Ya tienes tus accesos?.