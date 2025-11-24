Banda Guxano abre su Cosmos

Con cinco años de trayectoria, Guxano da a luz a Cosmos, su disco debut en el que despliegan un sonido que han trabajado sobre escenarios nacionales e internacionales.

La banda, integrada por Álex Mazariegos (voz), Javier (guitarra), Álex (baterista) y Juan Carlos (bajista), es parte del festival El Viento Sopla, que se llevará a cabo en Mesones 72 (29 de noviembre), donde experimentarán con su sonido. “Tenemos muchas emociones por presentar estas vivencias hechas canción”, comentó Alex. “Uno de los logros más importantes en el grupo es que logramos tener un sonido, un estilo que hemos ido trabajando y seguimos puliendo”.

“Ya logramos mantener una alineación y eso también nos ha permitido conseguir ese sonido (al que denominan cyber rocker latino)”, agregó el guitarrista. “Cyber es porque hemos trabajado con secuencias electrónicas; rocker porque no nos consideramos ni punketos ni metaleros, somos ‘rockers’ y latinos, porque en el show del 29 (en El Viento Sopla) tendremos una alineación con metales, que viene a cerrar el círculo en la banda porque manejamos varios formatos, entre ellos un show acústico”. “Calaveras”, “Cosmos”, “Mictlán” y “Ciegos” son algunas de las piezas que incluye este disco.