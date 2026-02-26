Banda Océano regresa a México

Tuvieron que pasar 38 años para que la banda panameña Océano regresara a México. El grupo de rock pop con fusiones latinas creadores del éxito “Él derramó su amor por ti”, dio la semana pasada dos conciertos en Guadalajara y Ciudad de México, y prometen regresar pronto. “Océano viene de un país en el que la música que predomina es la tropical, salsa, cumbia, reggae, y fuimos el primer grupo que conectó a nivel nacional e internacional”, comentó el vocalista Leo Goldfarb.

Sin embargo, el grupo jamás se olvidó del sonido de su tierra: “Al pop rock que hacíamos le metimos trompetas, una producción latina que gustó mucho y que reunía muchas características con un sonido único de rock panameño”.

Océano se encuentra promocionando un vinil remasterizado de su segundo material, Conga Rock!, en un momento en el que abrazan con orgullo a su pasado, pero también preparan nueva música. “Estamos preparando un nuevo material del que ya presentamos el sencillo ‘Bendita perdición’, en el que le cantamos a nuestra musa: la música. Será un álbum en el que hay mucha experiencia de por medio, ahí vamos y claro que vamos a volver muy pronto”, expresó. “En 1988 venimos a México, tocamos garage rock junto a Ritmo Peligroso, y desde siempre ha existido una gran respuesta del público mexicano, al que estamos seguros que vamos a sorprender con la música que viene”, finalizó.