El lenguaje de señas será un tema importante de la segunda temporada de Bandidos, serie protagonizada por Ester Expósito y Alfonso Dosal, en donde un niño sordo será parte importante de la historia.

El pequeño ya apareció en la primera entrega interpretando a Mateo, el hijo de Mabel Cadena, una policía que inicialmente persigue a un grupo de ladrones, pero que termina sumándose a ellos, aprovechando sus habilidades.

“Lo que más me gusta es que es una serie diversa, en la que mi ‘hijo’ va a tomar fuerza, va a poder jugar con su lenguaje de señas e interactuar con nuestros bandidos y eso es lo que importa”, adelanta Mabel.

“Más que ver si es intelectual (la serie) o no, se ha dado voz a un niño como él y que me hacía feliz al llegar al set, viéndolo sonreír, divirtiéndose y actuando, algo que quería desde hace tiempo”, añade la actriz de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Bandidos, estrenada el año pasado en Netflix, cuenta cómo un grupo liderado por los personajes de Dosal y Expósito intenta recuperar un tesoro de la tumba submarina de un galeón español, hundido en las profundidades del golfo de México durante la Guerra de la Independencia.

En este proyecto también actúan Juan Pablo Medina y Andrea Chaparro, enfrentará a maleantes que también buscan las riquezas. Mabel llega a la historia como alguien que cambia su forma de ver la vida, en mucho empujado por un drama que vive con su hijo.

“Justo lo que me gusta es que, de lo que pareciera no ser nada profundo, se le puede dar la vuelta. Es como esa rebelión en la que no puedes ser buena policía, entonces es divertirse, pasarla bien con las habilidades que se tienen. Bandidos me dio esa ligereza que buscaba desde hace tiempo, no solo hay drama”, externa la actriz.