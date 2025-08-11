Banishers: Ghosts of New Eden

Es un juego de rol de acción en tercera persona. El jugador controla a Antea Duarte y Red Mac Raith, dos cazadores de fantasmas. Ambos se embarcan en una misión para investigar una pequeña pero embrujada comunidad llamada New Eden, aunque Duarte se convierte en un fantasma en el proceso. Pueden usar tanto el armamento convencional de Raith como las habilidades espirituales de Duarte para combatir enemigos hostiles. En el juego, los usuarios deberán tomar numerosas decisiones que influirán en la historia.

Trama

En 1695, los desterradores y amantes Antea Duarte y Ruaidhrigh “Red” McRaith viajan a la Nueva Inglaterra colonial para responder a la llamada de su amigo Charles Davenport y desterrar una maldición particularmente poderosa que afligía a la ciudad de Nuevo Edén.

La pareja descubre que la maldición ha sumido a Nuevo Edén en un invierno eterno y se ha cobrado la vida de muchos habitantes, incluido el propio Charles. Conocen a los líderes del pueblo: el gobernador Fairefax Haskell, la cazadora Thickskin Newsmith y el capitán Saul Pennington, así como a Esther, la viuda de Charles. Antea invoca el fantasma de Charles, quien le advierte que una Pesadilla, el tipo de fantasma más raro y poderoso, ha llegado a atormentar Nuevo Edén. Antea convence entonces, a regañadientes, a Charles de ascender al más allá y abandonar el reino mortal para siempre. Más tarde esa noche, Antea y Red intentan enfrentarse a la Pesadilla, pero ella los vence fácilmente, matando a Antea y arrojando a Red por un precipicio.

Red despierta en una cueva, tras ser salvada por la bruja Seeker bajo las órdenes de su maestro Siridean. Seeker y Red se separan, dejando a Red solo para encontrar el camino de regreso al Nuevo Edén. Entonces encuentra al fantasma de Antea, quien acepta ayudarlo a vengarse de la Pesadilla para recuperar su cuerpo y que ella pueda ascender correctamente. Sin embargo, Red también considera realizar un oscuro ritual que requiere sacrificios humanos para resucitar a Antea. Se encuentran con supervivientes liderados por Thickskin y su hermana Kate, quienes huyeron del Nuevo Edén, que ahora está completamente bajo el control de la Pesadilla. Destierran a un espíritu maligno que acecha la zona, solo para descubrir que Thickskin exterminó a los miembros “débiles” de su grupo, mientras que Kate es cómplice de la ejecución de su amante Deborah Comenius por bruja. Red entonces decide entre perdonar o sacrificar a Thickskin por sus crímenes. Más tarde, Seeker los guía a conocer a la propia Siridean. Siridean explica que la pareja necesita debilitar a Pesadilla destruyendo sus fragmentos que vagan por las afueras del Nuevo Edén, y luego enfrentar a Pesadilla directamente en el Vacío, donde es vulnerable.